Breitling è appena entrato nel mondo del calendario perpetuo

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Sono in questo settore da molti anni e so quali complicazioni vendono e quali no», afferma Georges Kern, CEO di, via Zoom. Il 2024 è il suo 24° anno di lavoro neldell'orologeria. «I calendari perpetui vendono, è molto semplice». Quale altra spiegazione richiede la decisione didi celebrare i 140 anni di produzione di orologi con i suoi primi movimenti cronografici dal? C'è un trio di nuovi pezzi: un Premier con quadrante nero da 42 mm, un Navitimer in oro rosso da 43 mm e un Chronomat grigio scheletrato da 44 mm. Tutti sono realizzati in oro rosso 18 carati con all'interno un calibro B19 che promette di garantire quattro giorni di riserva di carica., nuovi modelli, Salone Ginevra, agosto 2024«Il Premier è stato il primo orologio realizzato dal fondatore, Willy, in cui è passato dalla strumentazione allo stile.