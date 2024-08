Biden in spiaggia il video che manda in tilt l' America | Troppo lento forse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una vacanza che non s'ha da fare, quella di Joe. Il presidente uscente degli Stati Uniti, a 81 anni, si è tirato fuori dalla corsa per le presidenziali di novembre. Una rinuncia probabilmente obbligata, visto il pressing del Partito democratico terrorizzato dai sondaggi che vedevano lo sfidante repubblicano Donald Trump nettamente avanti. Lasciato il posto a Kamala Harris, il vecchio Joe è stato pizzicato inin Delaware (non esattamente la Florida), seduto placidamente sulla sdraio, in boxer e cappellino. Sotto l'ombrellone, legge qualche giornale e,, pure qualche report, insieme alla first lady Jill (in prima fila alla Convention di Chicago per lanciare la nomination della attuale vice del marito), e saluta i passanti che gli fanno ciao ciao con la manina passeggiando in riva all'oceano Atlantico.