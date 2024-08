BertulazziMeloni | Grata all' Argentina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 22.15 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, esprime "profondo apprezzamento alle Autorità argentine per avere eseguito l'arresto di Leonardo Bertulazzi, già condannato in Italia a 27 anni di carcere per reati di terrorismo, a seguito della revoca dello status di rifugiato da parte della Commissione per i Rifugiati". "L'arresto del latitante membro delle Br è stato reso possibile da un'intensa collaborazione tra le Autorità giudiziarie italiane,Argentine e Interpol".