Unieuro ai francesi | Lavoratori da tutelare

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La voce dei sindacati non si fa attendere. E sulla possibile vendita diche presto potrebbe passare di mano a Fnac Darty, marchio francese dello stesso settore dell’elettronica, le tre categorie di– Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – "esprimono forte preoccupazione per la mancanza di informazioni e per le possibili conseguenze per le lavoratrici e idispa". Mentre si attende l’esito del consiglio di amministrazione della società , da lunedì 2, dopo il via libera della Consob (la commissione che vigila sulle società quotate in borsa), gli azionisti potrebbero vendere alle condizioni proposte dagli acquirenti transalpini che hanno lanciato l’Opa, l’offerta pubblica d’acquisto fino al 25 ottobre.