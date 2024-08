Traffico Roma del 28-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) code per incidente in zona Borghesiana finocchio su via Casilina all'altezza di via Carlo Felice in direzione San Cesareo rallentamenti in tangenziale est tra il bivio per il tratto Urbano della A24 e viale dello Scalo di San Lorenzo perinotti lavori in direzione San Giovanni segnalati dalla polizia locale incidenti in via Portuense dove si rallenta all'altezza di via Giuseppe Belluzzo rallentamenti anche su via Trionfale incidente in corrispondenza di via Tommaso Campanella a quartiere Aurelio terminati i lavori in via Anastasio II tra via Giuseppe Bartolo e viaggia a 100 de Vecchi rimosso lo scambio di carreggiata in corrispondenza del viadotto delle Fornaci è aperto anche Piazzale delle Gardenie a Centocelle e via Quirino Majorana in zona Gianicolense