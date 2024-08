Suikoden I & II HD Remaster arriveranno a marzo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Konami Digital Entertainment ha annunciato ieri, durante il Nintendo Direct, che;II HDGate Rune and Dunan Unification Wars sarà disponibile dal 62025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. I giocatori possono preordinare fin da ora le versioni fisiche e digitali del gioco. I pre-order per la versione digitale Nintendo Switch inizieranno il 6 settembre. Contenuti bonus pre-order digitali: • Prosperity Orb• Fortune Orb• 57.300 potch (valuta in-game utilizzabile per l’acquisto di oggetti) Al debutto nel 1995, la serieha rapidamente guadagnato popolarità come primo titolo della serie RPG di Konami.;II HDGate Rune and Dunan Unification Wars mira a mantenere intatta la storia originale e il fascino dell’iconico cast.