Solidarietà | per 31 bambini ucraini un centro estivo al mare in Romagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 - Due settimane di spensieratezza per 31e ragazzi, i cui genitori sono impegnati in prima linea nel conflitto. Una bella iniziativa resa possibile grazie a “R-Estate in Pace”, un campoa Cesenatico realizzato dalla Società Cooperativa sociale Rifredi Insieme grazie al bando “E-state Insieme” di Fondazione CR Firenze, che supporta percorsi extra-scolastici per i minori delle scuole primarie e secondarie di primo grado e che quest’anno sollecitava in particolare iniziative per i minori provenienti da paesi in conflitto. Il progetto è stato realizzato in partnership con il Comune di Firenze, il consolato onorario ucraino di Firenze e l'Opera Madonnina del Grappa. Protagonisti 31 ragazzini tra gli 8 e i 15 anni che vivono in Ucraina.