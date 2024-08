Sigourney Weaver non esclude il ritorno di Ellen Ripley in Alien | Non è completamente impossibile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La star riceverà questa sera il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.è una delle star più attese alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma da oggi, mercoledì 28 agosto, a sabato 7 settembre. L'attrice riceverà il riconoscimento ad una carriera ricca di successi. Il ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo è senza dubbio quello del tenentenella saga didi Ridley Scott. Un personaggio verso il qualenutre grande affetto e che nondi poter tornare ad interpretare in futuro. Di nuovoIntervistata da Deadline,ha dichiarato:"Sento che non è mai lontana da me ma d'altra