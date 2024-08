Scuola i ponti e le festività 2024-2025

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con la fine dell’estate e l’inizio di un nuovo anno scolastico, il ritorno tra i banchi diè sempre un momento carico di aspettative, emozioni e, talvolta, di un po’ di nostalgia per le vacanze appena trascorse. Studenti e insegnanti si preparano a mesi intensi di studio e impegni, ma il calendario offre loro delle piccole “isole felici” di riposo., sono l’occasione ideale per ricaricare le energie, organizzare brevi viaggi o semplicemente staccare la spina dalla routine scolastica. Ie ledell’anno scolasticoL’anno scolasticosarà caratterizzato da diversie giorni festivi che consentiranno a studenti, docenti e famiglie di godere di alcuni meritati momenti di pausa. Vediamo nel dettaglio quali sono le date da segnare sul calendario per sfruttare al meglio queste opportunità.