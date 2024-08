Schlein riemerge sabato a Procida Problema | scaricare Orlando e sistemare Gentiloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Siamo tuttora ossessionati da due drammatiche righe che abbiamo letto ieri sul Corriere: “Infine tutti si chiedono: dove sta?”. È questa, effettivamente, la domanda che, come un lungo brivido, percorre tutto il Pd: dove sta la segretaria? Sembra passare in seconda linea ildel salario minimo, si direbbero non impellenti quelli delle firme per i referendum, della guerra in Ucraina, dell’inflazione, della sanità, perché appare primario il bisogno di sapere dove sta. È in Svizzera. Anzi no, è al mare. Anzi no, è in America. Ma insomma si può sapere dov’è? Di sicuro è sparita. Quanto durano ’ste vacanze? Ma tranquilli, ci ripetono: ella, anzi Elly, tornerà. Statene certi.sarà a, alla festa dell’Unit* (l’asterisco non è un refuso).