Sampdoria traballa la panchina di Pirlo | un ex Serie A in pole per sostituirlo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladi Andreaallagià dopo 3 giornate. L’inizio dellaB 2024-2025 dellaè stato pessimo: in tra partite la squadra ha raccolto appena 1 punto subendo 6 reti e siglandone 4. Prima il pareggio per 2-2 contro il Frosinone, poi la sconfitta casalinga contro la Reggiana (0-1), ieri il ko per 3-2 in rimonta in casa della Salernitana. Tre avversarie non certo fra le più abbordabili del torneo ma le ambizioni dellafanno rima con ‘promozione’ e tre passi falsi in tre gare non sono proprio il ruolino di marcia da mantenere per puntare allaA. A farne le spese potrebbe essere proprio Andrea. Già nell’annata passata, il cammino altalenante della prima parte, poi migliorato con la rincorsa Playoff della seconda metà di stagione, aveva fatto alzare più di qualche sopracciglio.