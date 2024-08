Pillole di Cinema a Calci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Pisa), 28 agosto 2024 - Dal 29 Agosto al 2 Settembre 2024 torna alo Stage Nazionale Fedic (Federazione italiana dei Cineclub), una full-immersion di formazione ed approfondimento dell’artetografica, importante appuntamento per gli appassionati di video eprovenienti da tutta Italia. L’evento, giunto alla 20esima edizione e sostenuto dal Comune di, da Acque Spa e dal Ministero della Cultura, è organizzato da “Corte Tripolitografica”, Cineclub pisano. Non mancheranno, come di consueto, anche serate aperte al pubblico: due si svolgeranno nella sala consiliare del palazzo comunale died una al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, all’interno del complesso della Certosa. Giovedì 29, in sala consiliare, saranno proiettati i cortometraggi realizzati dai partecipanti allo Stage e anche “Il tedesco”, frutto dello Stage 2023.