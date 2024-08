Onu | Idf in Cisgiordania viola diritto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 13.50 L'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani ha condannato la "risposta sempre più militare" delle forze di sicurezza israeliane nellaoccupata. Per l'agenzia Onu,l'operazione militare è condotta "in un modo cheilinternazionale e rischia di infiammare una situazione già esplosiva". Wafa,l'agenzia di stampa palestinee,riferisce che l'Idf ha imposto il coprifuoco a Jenin,perquisendo abitazioni e interrogando i cittadini, e ha ordinato l'evacuazione del campo profughi di Nur Shams a est di Tulkarem.