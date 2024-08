Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024): è partita in sette Paesi, la sperimentazione sulche promette di curare ilaiUn’innovazione potenzialmente rivoluzionaria nel trattamento delaiè stata avviata con l’inizio deiclinici di unterapeutico a. Questo nuovo approccio, che mira a combattere il carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc), la forma più comune di questa malattia mortale, segna un passo significativo nella lotta contro il principale killer oncologico globale.per il tumore ai-Ansa-Notizie.comLa sperimentazione clinica di fase 1 delBNT116, prodotto da BioNTech, ha preso il via in 34 centri distribuiti in sette Paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Ungheria, Polonia, Spagna e Turchia. Questa fase iniziale vedrà la partecipazione di circa 130 pazienti affetti da Nsclc in vari stadi della malattia.