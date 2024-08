Lutto nel mondo della ginnastica | morta la ceca Stichova dopo un caduta di 80 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La ginnastaNatalienon ce l’ha fatta. Ad annunciare la morte è stato il club diSokol Pribram Sports Gymnastics, dove si l’atleta si allenava, il quale l’ha ricordata con un breve messaggio: “Natalia ha diffuso sorrisi durante la sua breve vita e la ricorderemo per sempre. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici più cari, inviando loro forza e sostegno.”era rimasta in coma dal 15 agosto, quando ha avuto un grave incidente al castello di Neuschwanstein, noto per aver ispirato il filmDisney “La bella addormentata nel bosco”. Il castello è situato in cima a una montagna e l’atleta avrebbe cercato di scattare un’immagine con il proprio telefono.