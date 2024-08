LIVE Paralimpiadi Parigi 2024 Cerimonia d’apertura in DIRETTA | Sabatini e Mazzone i portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49: Jolly ha descritto l’evento come “una straordinaria fonte di ispirazione” e ha promesso esibizioni inedite, che uniranno sia gli spettatori presenti sia il pubblico televisivo mondiale, nello spirito unico dei Giochi Paralimpici. Jolly riproporrà un tema già centrale nel suo debutto, ovvero quello dell’inclusività: su 150 ballerini, 25 avranno infatti una disabilità. 19.46: Sotto la direzione artistica di Thomas Jolly, responsabile delle cerimonie per i Giochi Olimpici e Paralimpici di, lo spettacolo celebrerà gli atleti paralimpici e i valori che essi incarnano. 19.43: Place de la Concorde e gli Champs-Élysées ospiteranno 4.400 tra atlete e atleti paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l’inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto.