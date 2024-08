LIVE Cobolli-Duckworth 4-1 US Open 2024 in DIRETTA | subito doppio break dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altro dritto lungolinea vincente. 15-15 Strappa stavolta il movimento del dritto Flavio. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per il romano. 1-4 Game. Servizio vincente dell’australiano, che sblocca il tabellino. 40-30 Altro gran dritto esplosivo. 40-15 A metà rete il dritto inside in del numero 70 ATP. 40-0 Serve and volley vincente dell’australiano. 30-0 Servizio e dritto a segno per il tennista di Sydney. 15-0 A metà rete il rovescio in back. 4-0 Game. L’oceanico sotterra anche questo dritto. 40-0 Non passa la risposta dell’australiano. 30-0 Ottima seconda di Flavio. 15-0 Il nastro trascina fuori il dritto di. 3-0! SI! Altro bolide di dritto, stavolta lungolinea. Avvio stupendo. 0-40 Tre palle del