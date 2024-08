LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Visca e Camilli lanci da finale! Bene Kabangu negli 800 dominio africano nei 5000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.34: La croata Koscak si aggiudica la seconda serie dei 200 dell’eptathlon con il tempo di 25?12, davanti alla polacca Nowicka in 25?44 1.29: La ucraina Zaitseva con 26?29 vince la prima serie dei 200 dell’eptathlon 1.27: Questi gli atleti qualificati per ladel giavellotto maschile: Xiaobo WANG – CHN – 73.83 (Q) Tom TERŠEK – SLO – 73.37 (Q) Oskar JÄNICKE – GER – 73.02 (QPB) Illia SAIEVSKYI – UKR – 72.61 (Q) João FERNANDES – POR – 71.04 (q) Paul CATALANATTO – USA – 70.29 (q) Máté HORVÁTH – HUN – 70.25 (q) Ke YANG – CHN – 70.03 (q) Oisin JOYCE – IRL – 69.85 (q) Lucio Claudio– ITA – 69.71 (q) Orlando FERNANDEZ – VEN – 69.12 (q) Arthur MONTEIRO – BRA – 68.74 (q) 1.24: L’azzurroè innel giavellotto. Occupa la decima posizione è può essere superato al massimo da due atleti 1.