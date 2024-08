LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Matteo Sioli e Erika Saraceni volano in finale nell’alto e nel triplo in finale nell’alto passaggio in semifinale nei 400m per Elisa Valensin e Simone Gilberto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:43 Arrivano ottime notizie anche dal saltoGiorgia Anoetaha concluso la qualificazione in seconda posizione (13.29) e insarà una delle favorite per le medaglie. 19:40 Grande prova dinell’ultima batteria dei! L’azzurro chiude la gara in 47.29, migliora il suo PB e vola in semigrazie ad uno dei tempi di ripescaggio! 19:37 La penultima batteria deimaschili ha visto imporsi Enerst Kumevu (46.69), davanti a Arpad Kovacs (46.89) e Jay Kumar (47.08). 19:34 AncheValenti non sarà al via dell’atto conclusivo del salto: l’azzurra si è migliorata nel terzo salto (12.64), ma già adesso è quattordicesima. 19:31 Franceso De Santis chiude in quinta posizione in 48.07 ed è fuori dalla, peccato perchè la sua è stata una delle batterie più veloci con il 46.