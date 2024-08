LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | eliminati gli ostacolisti squalificato Bolognesi Sioli a caccia della finale nell’alto Attesa per Valensin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55: Anche Bliss con 50.75 avvicina ladel giavellotto 17.52: Il disastro azzurro negli ostacoli è completato Vannarelli cade al penultimo ostacolo e dunque anche nei 400 ostacoli non ci saranno italiani in semi. Vince il giapponese Kikuta con 51?24, secondo Alonso con 52?47, terzo Andreadis con 52?51. Ripescati Kuda Liyanage, Smith e West 17.48. C’è Giulio Vanarelli al viasettima e ultima batteria dei 400 ostacoli. Questi i protagonisti: Joaquin ALONSO, ESP, 50.94 Ntiyiso NKANYANI, RSA, 50.87 Jeong-hyun KIM, KOR, 51.64 Giulio VANARELLI, ITA, 52.69 Naif Rashid ALSUBAIE, KSA, 52.73 Kyo KIKUTA, JPN, 49.77 Vladimiros ANDREADIS, GRE, 52.32 17.47:supera 2.05 al primo tentativo 17.46: La svizzera Hugli avvicina ladel giavellotto con 50.49 17.