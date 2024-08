La quinta edizione del Matera Film Festival

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La, ilinternazionale di cinema della città di Matera si terrà dal 3 al 10 novembre 2024, ed il regista, sceneggiatore e produttore Atom Egoyan, a cui sarà dedicata una retrospettiva, sarà il Presidente di giuria per i lungometraggi del concorso internazionale. La, Atom Egoyan, regista canadese di origine armena, si è affermato nella seconda metà degli anni Novanta come uno dei più significativi nuovi registi del panorama internazionale. Neisin qui realizzati due i temi centrali per il regista: la questione dell’identità e delle radici familiari e il tema dell’utilizzo delle tecnologia come ambiguo strumento per la registrazione e conservazione della memoria.