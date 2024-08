Gran Premio di Monza di F1 Leclerc e Sainz | Tutto può succedere la Ferrari sul podio una storia perfetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 agosto 2024 – E’pronto per ildi F1 di, che si svolgerà domenica prossima 1 settembre. Intanto si stanno svolgendo i vari eventi che porteranno alla gara e a Milano, sale la febbre per la tappa italiana del Mondiale delle monoposto più veloci del pianeta. Tantissimi appassionati e tifosi, sin dalle prime ore di questa mattina, hanno assiepato Piazza San Babila per vedere da vicino i piloti della, che corre in casa e sogna di vincere. Charlese Carloserano vestiti di nero come agenti speciali. Sorridenti ed entusiasti hanno firmato autografi e scattato selfie con le tante persone accorse. “Apuò”, dice, come riporta l’Ansa. “Duesulsarebbe unaquasi”, rimarca. Entrambi utilizzano il termine “vittoria” senza definirla impossibile.