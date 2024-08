Golf big in USA allo sprint finale | Scottie Scheffler sogna lo scettro del migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – Il rinnovato percorso dell’East LakeClub, ad Atlanta in Georgia, è palcoscenico del Tour Championship, terzo e ultimo appuntamento dei Playoffs della FedExCup 2024. Al via i migliori 30 giocatori del ranking americano che sono pronti a sfidarsi per contendersi lodi Re del PGA Tour. L'evento, che chiude la stagione 2023-2024, vede in gara tutti i top player del mondo. La gara si gioca con formula stroke play sulla distanza di quattro giri senza taglio. Il formato Starting Stroke, in vigore dal 2019, prevede l’azzeramento dei punti del ranking che vengono tramutati in colpi di vantaggio al via. I riflettori sono puntati sue Xander Schauffele autori di una stagione straordinaria. Il primo, numero uno al mondo, ha coronato i successi dell’anno con la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi.