Golf | al via il Tour Championship che chiude la stagione PGA Scheffler-Schauffele il duello annunciato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scottiecontro Xander: la linea narrativa dell’ultimo atto della FedEx Cup, ilche di fattoil 2024 che conta del PGA, è questa. Il numero 1 del mondo contro il numero 2, l’uomo che ha fatto man bassa di vittorie nel 2024 contro colui che si è riuscito a prendere due Major. In virtù delle particolari regole dell’evento finale, a 30 giocatori, sono loro due quelli che partono davanti. Chiaramente in testa c’è il leader dell’OWGR nonché oro olimpico in carica, ma alla sua caccia vanno siache il giapponese Hideki Matsuyama che, ancor più, l’uomo da favola di questo periodo. Si tratta di Keegan Bradley, sul quale puntavano in pochissimi e che, invece, dal solo ruolo di capitano di Ryder Cup per il Team USA nel 2025 è riuscito a prendersene un altro, quello ben più significativo di potenziale guastafeste della situazione.