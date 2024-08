Cristante litiga male con De Rossi quasi alle mani | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante l’namento di oggi il centrocampista Bryanhato pesantemente col tecnico Daniele De. Come riferisce la Rai, tra i due sono volate parole grosse: citato ironicamente anche il regista argentino Leandro Paredes, considerato molto vicino all’natore. Arrivato cinque anni fa dall’Atalanta per 22 milioni di euro,è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Finora ha segnato 15 gol in 282 presenze con la maglia della Roma, tra cui le prime due partite di questo campionato contro Cagliari (pareggiata) e Empoli (persa), sostituito a inizio ripresa da Le Fée.