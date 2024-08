CM com – Bologna esami per Eric e Ndoye | c’è lesione L’esito e i tempi di recupero|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 12:13:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ilha reso note le condizioni di Martin Erlic e Dan. Dopo gli infortuni accusati nei giorni scorsi, i due calciatori si sono sottoposti adstrumenti per capire l’entità degli stop e valutare idi recupero. I ragazzi di Italiano hanno svolto lavoro tattico con partitelle a campo ridotto in vista del match contro l’Empoli, valido per la terza giornata di Serie A.ERLIC – “Glicui è stato sottoposto Martin Erlic hanno escluso lesioni: osserverà qualche giorno di allenamento differenziato”.– “Danha riportato unadi primo grado del bicipite femorale destro, condi recupero di tre settimane”. IL COMUNICATO – Ilha poi comunicato che Lewis Ferguson ha svolto l’allenamento differenzato; terapie per Oussama El Azzouzi.