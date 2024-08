Clamoroso Niccolò Bettarini ha una storia con Antonella Mosetti prima ci provò con il padre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024), figlio di Simona Ventuta e Stefano, sarebbe stato paparazzato insieme alla nota showgirl. Che per un bel periodo di tempo era uscita con(un paio di ere geologiche fa). “”, segnala il settimanale, “il, ora il figlio. 17 anni dopo, conora c’è il giovane”. In attesa delle conferme, o smentite del caso, il giovanesi gode il momento d’oro tra nuovo lavoro (fa il personal trainer) e progetti futuri. Un bel sollievo, dopo la sfortuna che lo aveva colpito nel 2018. Perché nel luglio di quell’anno,fu aggredito fuori da un locale notturno, a Milano. Un paio di coltellate che potevano rivelarsi fatali. Poi l’ospedale e il processo contro gli aggressori. Condannati alla fine per tentato omicidio.