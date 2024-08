Chi è la ragazza Neonato trovato morto in un giardino identificata la mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024)neldi una villa a Vignale di Traversetolo.la madre del bimbo di pochi giorni: secondo quanto emerge si tratta di unadella zona (non minorenne) che sarebbe stata individuata dagli inquirenti grazie ai test del Dna effettuati contestualmente ai tanti sopralluoghi degli specialisti nell’area del ritrovamento del piccolo corpo. Il parto sarebbe avvenuto prima della partenza di un viaggio con la famiglia e oggi la giovane rimane in silenzio. Il parto sarebbe avvenuto, scrive il quotidiano, prima della partenza di un viaggio con la famiglia. “Si sta lavorando a ritmo serrato cercando di vagliare tutte le notizie che vengono acquisite – ha detto interpellato dalla Gazzetta, il procuratore Alfonso D’Avino – Al momento non vi sono spunti investigativi da comunicare”.