Calcio Serie D Via alla prevendita per Vigor Senigallia-Ancona

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutti i prezzi del derby di Coppa Italia del 1° settembre, posticipato alle 18.30.700 biglietti per i dorici, solo in.Per i locali l’acquisto nel nuovo store costa meno, 28 Agosto 2024 – Rese note dle norme di accesso al derby di Coppa Italia di domenica 1° settembre alle ore 18.30, in casa contro l’. Prima ufficiale per la rinnovata, seconda per l’che si è qualificata a questo primo turno vincendo 3-1 in trasferta contro la Recanatese il preliminare. Per gli ospiti 700 biglietti solo in, prevedibile che il colpo d’occhio del Bianchelli sfondi subito quota 2.000 nonostante la giornata soleggiata e da mare prevista.