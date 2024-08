Aperti i preordini per Dragon Quest III Remake

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante il Nintendo Direct di ieri, Square Enix ha annunciato cheIII HD-2D, la straordinaria rivisitazione dell’amato e intramontabile capolavoroIII: E così entrò nella leggenda, può essere preordinato tramite My Nintendo Store e Nintendo eShop. In uscita il 14 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS, PC e Microsoft Store su Windows,III HD-2Dè disponibile per il pre-ordine su tutte le piattaforme.III HD-2Dè l’inizio cronologico della “Trilogia di Erdrick”, che continuerà nel 2025 con l’uscita diI & II HD-2D, ed è il punto di ingresso perfetto per i nuovi arrivati in uno dei franchise più influenti della storia dei videogiochi.