Allarme uova a rischio salmonella | ecco i lotti ritirati dai supermercati dal ministero della Salute

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ventotto richiami difresche da allevamento a terra e vendute con diversi marchi sono stati effettuati, a scopo cautelativo, per ildi contaminazione microbiologica, in particolare da. Lo riporta il sito web delnell’apposita sezione ‘Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori’. Conad, Amadori, Eurospin, Gesco, Smart, Del Campo, Delizie del Sole, Lactis, Ovonovo, Latteria di Chiuro, Cascina italiana. Questi sono i marchi messi sotto attenzione dalper quanto riguarda lefresche. Sul sito delsono indicati icontaminazione da. Con l’avvertenza a non consumarli, a non gettare i prodotti nel cestino, ma a riportarli al punto vendita.