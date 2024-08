Aida Buturovi? l’emancipazione femminile e il coraggio delle donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha sacrificato la sua vita per salvare il patrimonio culturale del suo paese durante la guerra in Bosnia. Il suo nome è? e questa è la sua storia?, la Biblioteca nazionale di Sarajevo e l’assedio serbo?, fonte x.comLa Vije?nica è l’edifico che ancora oggi, a Sarajevo ospita la Biblioteca nazionale di Bosnia ed Erzegovina. Prima del 1992 e della guerra in Bosnia conteneva 1,5 milioni di volumi e tra cui 155.000 esemplari preziosi e rarissimi tra libri e manoscritti. Era uno dei luoghi simbolo della cultura bosniaca costruito in stile neomoresco durante l’impero austrounguarico. A realizzarlo fu l’architetto croato Alexander Wittek nel 1896.