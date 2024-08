Wolf Man | il primo poster del reboot di Blumhouse e Leigh Whannell

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024)Man: ildeldiL’atteso film di Universal esull’Uomo Lupo (ora conosciuto comeMan) ha attraversato una fase di produzione un po’ travagliata alla fine dell’anno scorso, ma la cinepresa ha iniziato a girare ufficialmente a marzo e ora abbiamo ilsguardo ufficiale a unpromozionale del film (via FearHQ.com). Il banner è stato avvistato in esposizione alla Universal Orlando come parte dell’Halloween Horror Nights takeover del parco. L’immagine ci dà una prima occhiata al logo del film e a quello che presumibilmente sarà il luogo principale della storia, ma non c’è traccia del licantropo titolare, che probabilmente sarà tenuto nascosto fino alla fase di commercializzazione. A Photo op for the upcomingman film has been set up outside the Fanta Bar in Lombard’s.