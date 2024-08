Un episodio che lascia senza parole pur con tutte le attenuanti del caso Il cantautore romano ha contattato i familiari della donna per scusarsi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) La magia di una serata musicale al Castello di Barletta si è trasformata in un momento di sbigottimento, quando Antonello Venditti, maestrocanzone italiana, ha sorpreso tutti con un’improvvisa caduta di stile. Il concerto del 25 agosto, che doveva essere un inno alla musica e alle emozioni, è stato invece segnato da unche hato il pubblico con l’amaro in bocca. Ilha interrotto lo spettacolo e ha insultato una ragazza disabile che, in base alla reazione dell’artista, avrebbe disturbato l’esibizione.