Tv chi dovrebbe cambiarla dal 28 agosto e perché I canali che non si vedranno più e cosa fare

(Di martedì 27 agosto 2024) Da mercoledì 28si entra in una nuova era del Digitale terrestre, con tanti vantaggi, ma anche con qualcuno che sarà costretto ad acquistare un nuovo decoder o a cambiare direttamente tv. Ma tranquilli, ora vi spieghiamo tutto. Intanto già dal 28Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola potranno essere visti soltanto con il cosiddetto ‘nuovo digitale terrestre’, il DVB-T2, con il sistema di codifica HEVC, che promette agli spettatori migliore qualità di immagini e suoni. Dal 28, dunque, per poter continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola sarà necessario avere un televisore o un ricevitore compatibile con il nuovo standard europeo. Come faccio a saperlo? È facilissimo, basta andare al canale 558 e vedere se si riceve «Rai Sport HD Test HEVC».