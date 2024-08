Triste lutto per Mariah Carey muoiono la mamma e la sorella nello stesso giorno | le parole della cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 agosto 2024)ha perso suae sua. Una situazione davveroe sfortunata che la famosissima star mondiale ha dovuto affrontare in questo Agosto 2024. Una notizia che nel mezzo dell’estate gettasconforto i fedeli fan dell’artista voce regina del Natale e non solo, mentre la stessa beniamina del pop made in America ammette di essere afflitta dal dolore per la grave perdita.colpita da un dramma choc: la duplice mortepapabile icona di Sanremo 2025 Al di là di fama e tenore di vita agiatapiange la morte di due donne particolarmente importanti nella sua vita, mentre impazza online il totonomi che la vuole come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti.