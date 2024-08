Terremoto oggi in Italia | forte scossa la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

La terra trema ancora. Unadidi magnitudo stimata attorno a 3.9 di magnitudo, si è verificata poco fa alle ore 14:47 con epicentro nel mar Jonio "settentrionale" ad una cinquantina di chilometri a largo tra le province di Cosenza e Crotone. didiin provincia di Cosenza, sulla costa ionica. La terra ha tremato nel primo pomeriggio, alle 14:47 di, 27 agosto, secondo quanto riporta il sito dell'Ingv, con una magnitudo di 3.9. La profondità registrata è di 35 chilometri, l'epicentro in mare di fronte al litorale del basso Ionio cosentino. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e Basilicata.