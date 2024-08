Tentato furto in appartamento a Roma denunciati due uomini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio fermano due georgiani trovati in possesso di arnesi da scasso e gioielli di dubbia provenienza. A, nell’ambito delle operazioni di contrasto ai furti inintensificate durante il periodo estivo, gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio hanno denunciato duedi origine georgiana, rispettivamente di 35 e 33 anni, pere ricettazione. I sospetti, individuati in via Innocenzo XIII mentre assumevano un atteggiamento sospetto a bordo di un’auto, sono stati seguiti dagli agenti fino a via Belluzzo, dove hannodi entrare in uno stabile. Dopo pochi minuti, i due sono stati visti fuggire in auto, dando il via a un inseguimento terminato in via Malatesta, dove sono stati bloccati e perquisiti.