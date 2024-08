Sven Goran Eriksson …

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) Il ricordo diA volte è veramente bizzarro il modo in cui il Dio del pallone distribuisce i suoi semi sulla terra, ottenendo spesso i germogli migliori nei posti più impensati. È quello successo con, nato nella lontana e fredda Svezia, non esattamente uno dei centri del calcio europeo. Sunne fu il suo luogo natio, e anche quello dove ha abbandonato la sua avventura terrena, Torsby quella dove sviluppò la sua passione calcistica, da terzino nelle serie minori, fino al precoce ritiro a causa di un infortunio. Il calcio, ormai, era il suo mondo, passare dall’altra parte della barricata, ad allenare, fu quasi naturale, grazie anche all’aiuto di Tord Gripp, suo ex compagno di squadra che fu allenatore anche in Italia, ispirandosi inizialmente ad un calcio di matrice britannica, poi più tecnico.