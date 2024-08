Scontro nel M5s l' attacco di Castellone Iniziato il grillicidio questo è bullismo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 agosto 2024) Non si ferma lointerno nel M5s, ormai è chiaro che uno tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo è di troppo e che il Movimento è molto vicino all'ennesima scissione. Ma in difesa del fondatore e garante sembrano essere rimasti davvero in pochi, tanto che la vicepresidente del Senato, ed ex capogruppo Mariolinasceglie di intervenire: "Tutti contro uno", dice sui socialin difesa di Grillo e poi spiega: "Si sta mettendo in atto un vero e proprio “”; con una violenza che mi ha profondamente turbata, sia nel metodo usato che nel merito delle questioni sollevate. La tecnica è quella "bullesca" che abbiamo sempre stigmatizzato e condannato quando veniva esercitata da altri che volevano emarginare e isolare qualcuno. Si attacca, cioè, all’improvviso.