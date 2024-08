Ribaltone Milan esonero lampo | Torna Pioli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 agosto 2024). L’avvio di Paulo Fonseca è stato disarmante. E potrebbe succedere tutto in poco tempo Un punto in due partite contro Torino in casa e Parma in trasferta, una neopromossa. No, nessuno si aspettava un avvio così brutto da parte deldi Paulo Fonseca. Fonseca (Lapresse) – Ilveggente.itNon tanto i risultati – che poi alla fine ovviamente sono quelli che contano – ma sono le prestazioni che hanno fatto già ridimensionare il lavoro del tecnico portoghese scelto dalla società per sostituire, liberato alla fine della passata stagione. L’ex allenatore della Roma si è preso la responsabilità di tutto quello che è successo in queste due settimane, puntando e mettendo in evidenza quelli che sono stati gli errori difensivi dei suoi uomini.