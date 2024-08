Oltre la metà degli assistenti è da trovare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Personale Ata cercansi tra aspiranti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici che fanno parte della graduatoria creata nel 2001. Le procedure per coprire tutti i posti prevedono anche di andare a cercare personale nella graduatoria permanente di prima fascia e nella graduatoria ad esaurimento di cui al DM 75/2001. Così, ad esempio, a Brescia, dopo il primo round di immissioni in ruolo che ha coperto un 30% del fabbisogno del personale Ata, ora è in corso la convocazione per gli incarichi a tempo determinato anche tra chi è iscritto nella graduatoria aperta nel 2001. Una corsa contro il tempo per arrivare pronti alla prima campanella: per l’apertura delle scuole, fisicamente, è necessaria la presenza dei collaboratori scolastici.