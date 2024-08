Napoli | accordo raggiunto per Gaetano al Cagliari

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024)in chiusura tra ile ilper il ritorno in Sardegna del centrocampista Gianluca. I due club hanno definito l’sulla base di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6.5 milioni di euro. Riporta Tmw, le due società adesso stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l’ed è possibile che già domani il calciatore possa svolgere le visite mediche per poi firmare per il suo nuovo club. Intanto in giornata ilha definito un’altra cessione: Walid Cheddira è un nuovo calciatore dell’Espanyol, trasferimento definito con la formula del prestito secco: Mi sento molto bene, sono molto felice e contento di essere qua. Non vedo l’ora di iniziare già da oggi questa nuova esperienza e di dare il massimo per questa maglia.