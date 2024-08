Maltempo a Reggio Emilia fulmine incendia nido di cicogne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - Ilnon risparmia neppure i nidi di. A Gavasseto, a, nel pomeriggio unha scaricato la sua potenza proprio su uno dei nidi diche si trovano in quella zona. A essere colpito ilpiù “storico”, che a causa delha preso fuoco, andando completamente distrutto. I residenti, alla vista delle fiamme, si sono avvicinati, scoprendo che, per fortuna, in quel momento non c’erano animali nel. E ora è già scattata la mobilitazione per rifare il basamento, sperando che lepossano tornare a nidificare in quello stesso punto. Il forte vento del pomeriggio, che ha accompagnato un rapido temporale, ha provocato qualche problema anche alla viabilità locale, con diversi alberi e grossi rami caduti sulle strade.