Lautaro Martinez infortunio appurato E l’Inter pensa all’Argentina – TS

(Di martedì 27 agosto 2024)ha saltato Inter-Lecce pered è in dubbio per la partita di venerdì contro l’Atalanta. Ma c’è da fare un altro discorso, quello con l’Argentina in vista della sosta per le nazionali. Il punto da Tuttosport. LO STOP – L’allarme susi è acceso venerdì scorso e al momento non è ancora rientrato. A tre giorni da Inter-Atalanta, non ci sono ancora certezze su una presenza del Toro nell’ultima partita prima della sosta. La diagnosi ufficiale dell’, riportata da Tuttosport, è leggera elongazione all’adduttore da rivalutare quotidianamente. Un problema muscolare vero e proprio quindi, che non consente di forzare più di tanto. Motivo per cui ieri, alla ripresa,non ha lavorato in gruppo ma ha fatto una seduta personalizzata. Oggi se ne saprà di più, ben sapendo che con la partita venerdì alle ore 20.