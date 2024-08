Italia-Giappone la nuova era raccontata da Crosetto

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ammiraglia Cavour con i suoi F-35B, il Vespucci, la “nave più bella del mondo”, e il ministro della Difesa, Guido– e non solo! Ha detto bene l’ambasciatore d’in, Gianluigi Benedetti: il rapporto tra Roma e Tokyo è entrato in una “era”. Questa settimana, infatti, rappresenta (per ora) uno dei momenti più alti di un partenariato strategico che, iniziato nel segno del caccia di sesta generazione Gcap (Global combat air programme), ha portato l’interessarsi sempre di più all’Indo-Pacifico, come si vede dalla missione in Estremo Oriente del Carrier strike group (Cgs) del Cavour, da quella del pattugliatore polivalente d’altura Montecuccoli (ora ad Okinawa) e del Ppa Morosini dell’anno passato.