Il ritorno degli Oasis | la band culto degli anni Novanta torna sul palco

(Di martedì 27 agosto 2024) Life&People.it La ventilata reunion, una dellepiù influenti e iconiche della scena musicale, è confermata. Fin dal dissolvimento della, nel 2009, sono sempre state numerose le speculazioni di un possibilesulle scene, che fino ad oggi non si era mai concretizzato. Entrambi i fratelli Gallagher avevano dichiarato in diverse occasioni di non avere intenzione di riunire gli, citando le loro divergenze personali come il principale ostacolo, tuttavia, mai come oggi il detto ‘mai dire mai’ si rivela fondato. Come preannunciato sui social, infatti, glihanno esaltato i fan confermando che il miracolo è riuscito: Liam e Noel Gallagher torneranno sulinsieme con ben 14 concerti.