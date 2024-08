I regali lasciati da Nadal e Will Smith nella loro visita a Cernobbio | ecco la solidarietà delle star

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)– Ospiti lo scorso week-end a Villa d’Este per la prima edizione del Campionato del Mondo di E1, che ha fatto tappa sul Lario per una gara dei velocissimi offshore elettrici,e Rafahanno trovato il tempo anche di aiutare i ragazzi dell’Associazione Cometa, donando alcuni cimeli da mettere all’asta online. L’ex numero uno del tennis mondiale ha donato una maglietta e una racchetta utilizzata in occasione del Roland Garros,un modellino autografato dell’imbarcazione offshore (foto) con la quale il team ha vinto la regata sabato pomeriggio di fronte a Villa d’Este, oltre a un cappellino indossato quando vestiva i panni del ’Principe di Bel-Air’, la fortunata sit-com che gli ha dato la fama.