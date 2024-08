Euclide ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 agosto 2024) Ebbene si,, il grande matematico greco, sarà in città nei prossimi giorni. Il Maestroverrà a verificare di persona una serie di circostanze che potrebbero compromettere la sua attività. Infatti qualche tempo fa il Maestroteorizzò che: “Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza !” Il teorema, con tanto di dimostrazione, ha dilagato e tutti gli insegnanti di matematica lo hanno fatto proprio interrogandoci gli studenti e, talvolta ce l’hanno anche bocciati. Al Consiglio Comunale del 25.07.2024 il sindaco ha indicato che la rotatoria di Via Fiorentina è stata progettata, in ossequio al teoremao, definendo un cerchio (colore VIOLA) che passava per tre punti (colore VERDE), e cioè: 1) Via Pitagora; 2) la stradina frontestante Via Pitagora; 3) le case popolari di fronte all’ex Campo Scuola.