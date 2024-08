Corriere dello Sport – Lukaku e McTominay al Napoli ci siamo | presto le visite mediche

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 14:37:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Romelue Scottsi avvicinano al. Entrambe le operazioni con Chelsea e Manchester United sono in via di definizione. Entrambi i giocatori, infatti, sono attesi oggi a Roma per sostenere poi domattina lea Villa Stuart prima della firma con il club azzurro.si sta preparando ad arrivare in Italia e ancheè in arrivo nel pomeriggio da Bruxelles. Conte aspetta i rinforzi: le ultime Si sta dunque per completare l’organico a disposizione di Conte, che aspetta il suo attaccante ma anche il centrocampista scozzese cresciuto proprio nel vivaioUnited. Altri due acquisti ormai imminenti per la stagione che ha visto ilconquistare tre punti nelle prime due gare dopo la vittoria di domenica al Maradona contro il Bologna.